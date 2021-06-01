В Краснодаре ребенок получил травму головы в скейт-парке

Фото: "Типичный Краснодар"

Вечером 31 мая в городских пабликах Краснодара появилась информация о том, что школьник разбил голову в скейт-парке Юбилейного микрорайона. По сообщениям очевидцев, мальчик застрял на самокате в дыре и упал. Его госпитализировали.

Глава города Евгений Первышов написал в своем тг-канале, что после этого инцидента травмоопасную конструкцию разберут, а на ее месте появится новая.

- Объект находится на гарантийном обслуживании, однако к нему всегда было много нареканий и у нас, и у жителей. Поручаю департаменту городского хозяйства срочно начать разбор конструкции, чтобы больше не было пострадавших. В 2021 году тут начнется строительство новой бетонной площадки, ее проектирование уже завершается, - написал мэр.

Также Первышов отметил, что дети при занятиях экстремальными видами спорта обязательно должны быть в специальной экипировке.