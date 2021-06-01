В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

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По данным Специализированного гидрометеорологии Черного и Азовских морей со 2 по 4 июня в акватории есть опасность формирования смерчей. В связи с этим на всей прибрежной территории объявили штормовое предупреждения.

Специалисты МЧС России по Краснодарскому краю советуют соблюдать в это время предельную бдительность и не покидать помещений. Также необходимо усилить контроль за детьми.

Если же ураган застал вас на улице, спасатели советуют скрыться в подземных переходах или подъездах. Однако категорически запрещено прятаться от сильного ветра около стен домов и на остановках общественного транспорта. В группу риска входят и места около рекламных щитов, деревьев и недостроенных пространств.