В "Единой России" предложили ввести новые «детские» льготы

Предлагается расширить программу материнского капитала и ввести «детские» льготы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

“Единая Россия” на форуме «Большой семейный совет» предложила ввести новые меры социальной поддержки для семей с детьми. В частности, предлагается расширить программу материнского капитала и ввести «детские» льготы.

Победитель предварительного голосования ЕР в Мордовии Наталья Москвитина предложила включить в программу маткапитала траты на ремонт в доме, покупку автомобиля и газового оборудования в квартиру, передает nashgorod.ru.

Председатель партии Дмитрий Медведев добавил, что сегодня решается вопрос о снижении налоговой нагрузки на многодетные семьи. Он также отметил необходимость создания единого статуса данной категории граждан по всей стране.

«Региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считать многодетными. Это противоречие нужно устранять, оно создаёт социальный дисбаланс», — заявил Медведев.

По словам председателя Калининградской областной думы Марины Оргеевой, предполагается, что у многодетных семей появится выбор - получить земельный участок или денежную компенсацию.

«Материальная поддержка позволила бы семьям с детьми улучшить жилищные условия», — сказала она.

Руководитель организации «Женщины за развитие» Либкан Базаева предложила включить в рабочий стаж многодетных родителей все периоды, проводимые с ребенком, а не шесть лет, как это принято сейчас.

В свою очередь председатель реготделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Светлана Недилько предложила установить размер алиментов на уровне 50% от прожиточного минимума в регионе. Также озвучена инициатива о введении льготного проезда по всей России для детей до семи лет.

Как сообщает сайт ER.RU, ранее по инициативе партии уже были приняты новые льготы для семей с детьми. Так, теперь пособия по временной нетрудоспособности родителям детей до семи лет оплачивается в размере 100% от зарплаты, а выплаты беременным, попавшим в трудную жизненную ситуацию, производятся ежемесячно. Также в планах у партии сделать постоянной программу кешбэка за детский отдых. Ранее эту инициативу уже одобрил президент России в своем послании Федсобранию.

Дмитрий Медведев также заявил на форуме, что все предложения будут рассмотрены кабмином и войдут в предвыборную программу ЕР.