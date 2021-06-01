В Гулькевичах женщина за рулем врезалась в стоящий грузовик

Фото: Кубань-СПАС

Авария случилась днем 1 июня в районе поселка Урожайный. Там 43-летняя женщина за рулем Lada Kalina врезалась в стоящий на обочине MAN. ДТП увидели прохожие и вызвали на место экстренные службы.

Фото: Кубань-СПАС

- На место аварии выехали спасатели Гулькевичского отряда «Кубань-СПАС». Специалисты с помощью конусов оградили место ДТП, отключили аккумулятор и выставили огнетушитель, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Кубань-СПАС.

В легковом автомобиле находился супруг пострадавшей. Пару госпитализировали. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.