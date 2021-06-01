“Единая Россия” отстояла инициативу о бесплатном подведении газа к участкам

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Госдума приняла закон с поправками “Единой России” о бесплатном подведении газа к участкам жителей России. Ранее партия предложила механизм, который позволит сделать это за счет средств «Газпрома», а не потребителей.

«Президент поставил задачу, что газ должен быть подведен бесплатно и люди не должны за это платить», — сказал руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов. Об этом сообщает nashgorod.ru.

Также партия предложила сократить сроки газификации с помощью принципа единого окна. Так, люди смогут получить услугу через МФЦ или газового оператора, а не собирать большое количество документов. В «Газпроме» предложение ЕР поддержали.

В Совете Федерации скоро должны рассмотреть инициативу председателя “Единой России” Дмитрия Медведева о законодательном закреплении статусов «региональный оператор газификации» и «единый оператор газификации».

По словам замсекретаря генсовета партии Дмитрия Кобылкина, операторы будут вместе с региональными властями расширять географию газификации в России и подключать пользователей.

По словам одного из победителей предварительного голосования ЕР Владимира Самокиша, партия разработала механизм, за счет которого можно решить вопрос подключения к газу в регионах, где на это не хватает местного бюджета.

«Муниципалитеты, которые занимаются газификацией, иногда физически не имеют ресурсов, чтобы подключить все улицы подряд в короткий срок. Сейчас появляется надежда, что газ придет в дома», — сказал Самокиш.

Как сообщает сайт ER.RU, газификация пройдет в два этапа и завершится в 2030 году. В течение двух лет по поручению Владимира Путина к газу бесплатно подключат все территории, где для этого есть технические возможности. В апреле, после поездки по Тверской области, с таким предложением к президенту обратился Дмитрий Кобылкин.

«Одна из новых инициатив «Единой России» - изменения в закон о газификации. Их предложил президент в послании Федеральному собранию. Они подразумевают бесплатное для жителей подведение газа к их участку. Партия изучала этот вопрос давно. Например, у нас в крае данная процедура может стоить от сотен тысяч до полутора миллионов рублей. Для рядовых граждан это огромные затраты. И когда эта инициатива заработает, она позволит в десятки раз сократить расходы на подключение газа к дому. Также стоит отметить, что в Краснодарском крае на газификацию можно направить средства материнского капитала. Это крайне важно, особенно для молодых семей, которые строят свой дом, которые стремятся создать комфортные условия для подрастающего поколения. И мы, как правящая партия, я считаю, должны помочь родителям Кубани в воспитании детей и создании для них лучших условий», - прокомментировал секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания Кубани Николай Гриценко.