Новый спортивный корпус открылся в «Сириусе»

Фото: предоставлено департаментом коммуникаций Фонда "Талант и успех"

Новый спортивный корпус открылся в образовательном центре «Сириус». Это часть Спортивного кластера, который создают на Федеральной территории, сообщили в департаменте коммуникаций Фонда "Талант и успех".

Строительство объекта началось в октябре 2018 года. Общая территория застройки и благоустройства – более 10,7 тысячи квадратных метров. В том числе: примерно 3 тысячи квадратных метров занимают площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона, гандбола, воркаута, мини-футбола и беговая дорожка.

На первом этаже корпуса тренажерные залы и бассейны. На втором – крытые игровые площадки.

- В новом корпусе будут идти занятия более чем по 30 спортивным дисциплинам, - отметили в департаменте.