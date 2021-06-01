Адвоката из Новороссийска отправили в колонию за обман клиентки на 800 тысяч рублей

Мужчину арестовали прямо во время передачи взятки

Октябрьский районный суд Новороссийска рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего адвоката по статье «Покушение на мошенничество». Мужчину признали виновным и отправили в колонию сроком на один год.

Согласно приговору, в сентябре 2019 года адвокат сообщил своей знакомой, что за 180 тысяч рублей подаст ее иск в суд. Однако в действительности он не имел таких намерений и возможностей.

- Кроме того, подсудимый сообщил женщине заведомо ложные сведения о том, что в суд поступило обвинительное заключение по уголовному делу, и что за 600 тысяч рублей он сможет добиться того, чтобы судья вернул уголовное дело прокурору, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В итоге мужчина получил от клиентки госпошлину и распорядился деньгами по своему усмотрению. Женщина пошла в правоохранительные органы. Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники ФСБ. Сразу после того, как он взял деньги, мужчину задержали.

В суде адвокат полностью признал свою вину.