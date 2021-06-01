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Семилетний мальчик утонул в пруду в День защиты детей. Следственным отделом по Майкопскому району проводится процессуальная проверка. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Несчастный случай произошел днем 1 июня. Установлено, что ребенок отдыхал вместе со своим 45-летним отцом на территории одной из баз отдыха, расположенной в поселке Спокойный Майкопского района. Они рыбачили на пирсе у пруда. Мужчина отлучился на 10 минут в гостевой домик, а когда вернулся, сына нигде не было, только плавали в воде его шлепанцы.

Тело мальчика через некоторое время обнаружили сотрудники МЧС России.

- По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе.