Экс-директор признанной в РФ нежелательной организации стал фигурантом уголовного дела

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Андрей Пивоваров доставлен в Краснодар. Он подозревается в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ (статья 284.1 УК РФ). Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины следователи возбудили по материалам, предоставленным ГУ МВД России по региону.

- По версии следствия, в августе 2020 года, подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории страны, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации, - уточнили в пресс-службе.

Ранее фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности. Накануне он был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга.