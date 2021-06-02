Узнали, где будут отключения света в Сочи 2 июня 2021

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Отключения света в Сочи 2 июня 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

Адлерский район

С 05:00 до 17:00 не будет света: с. Верхнениколаевское ул. Мостовая (частично), ул. Кузнечная,ул. Заречная, ул. Междуреченская, ул. Искры (частично), ул. Суздальская, ул. Черновицкая, СТ «Золотой гребешок»; ул. Демократическая, ул. Кирова (частично); ул. Энергетиков, ул. Малиновая, ул. Банановая, ул. Петрозадодская (частично); ул. Банановая, ул. Петрозаводская (частично), комплекс «Ачигварское озеро»; село Бестужевское, ул. Пастушечья, ул. Тихая, ул. Пензенская, СТ Магнолия, СТ Солнечное, СТ Звездочка, СТ Кипарис, СТ Ромашка, ул. Большая.

Хостинский район

С 08:00 до 17:00 отключат электричество: ул. Искры (частично); ул. Чекменева (частично); СНТ «ВЕТЕРАН»; ул. Краснодонская 1, 1А, 1Б, 1Г, 2, 4; ул. Армянская 10В, 12А, 14, 14/2; ул. Механизаторов 1-40 (частично), ул. Прямая (частично), ул. Тепличная 1-20 (частично), пер. Овощной.

Центральный район

С 08:00 до 17:00 подача электроэнергии будет ограничена: ул. Гагарина (частично), ул. Чайковского 47, 49, 45; ул. Восточная (частично); ул. Транспортная (частично), ул.Голенева (частично); ул. Севастопольская 1-50, ул. Параллельная 10, пер. Севастопольский 3/1; Высокогорная (частично), СТ «Монтаж», СТ «Здоровье-6».

Лазаревский район

С 08:00 до 19:00 обесточат п. Головинка ул. Линейная; ул. Лучезарная, п. Дагомыс, ул. Армавирская (частично); а. Тхагапш, с. Марьино; п. Вишневка, ул. Майкопская (частично), ул. Ватутина, ул. Соловьиная (частично); п. Чемитоквадже ул. Магистральная (частично); п. Якорная щель.