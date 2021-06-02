В Отрадненском районе Кубани после ливней подтопило 26 приусадебных участков

Ситуация находится на контроле краевого МЧС

В ночь на 2 июня Краснодарский край накрыло ливнями. В Отрадненском районе из-за сильного дождя оказались подтоплены 26 приусадебных участков.

- От ЕДДС Отрадненского района поступила информация, что из-за обильных осадков дождевыми водами подтопило шесть приусадебных участков в станице Отрадной и 20 – в поселке Отрадо-Тенгинский. Подтопленных домовладений нет. Эвакуация не проводилась. В настоящее время вода сошла, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что уровни воды в реках в норме, не превышают неблагоприятных отметок.

- Центром правления в кризисных ситуациях проводится уточнение обстановки. Продолжает работу оперативный штаб, - заключили в МЧС.