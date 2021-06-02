Погода в Краснодаре на 2 июня 2021 года: ливни, грозы и ураган обрушатся на краевой центр Фото: Михаил ФРОЛОВ

Настоящая природная стихия сегодня разгуляется в краевом центре. На Кубань обрушатся ливни, грозы и ураган. «Дождливый» циклон продержится в мегаполисе минимум несколько суток. По прогнозам синоптиков, он покинет регион не раньше вечера четверга.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 2 июня 2021 года.

- Ожидаются ливни и угрозы, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Максимальная температура воздуха составит 21 градус, а порывы ветра достигнут 14 м/с.