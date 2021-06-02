В Сочи с лекцией выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступил в Сочи с лекцией. Она состоялась в Российском международном олимпийском университете.

- В мероприятии приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и мэр Сочи Алексей Копайгородский. Слушателями стали участники и победители Олимпийских игр, Чемпионатов, Универсиад, а также члены молодежных организаций, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал об использовании олимпийского подхода в новой системе госуправления, об основных элементах, которые были использованы при подготовки Олимпийских игр в Сочи.

– Для молодежи такие лекции - ценный опыт. Молодые сочинцы могут применить все свои знания, умения, выразить себя в творчестве. Мы создаем все условия для их самореализации, активно включаем их в социальную жизнь города, - отметил мэр города-курорта Алексей Копайгородский.