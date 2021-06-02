Детский образовательный центр откроют в «замке» на Затоне в Краснодаре

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«Замок» на Затоне в Краснодаре станет местным «Хогвартсом». Здесь создадут «волшебный мир» для детей – центр творчества. Сейчас объект уже оформляют в муниципальную собственность, чтобы приступить к достройке здания.

- Недостроенное здание в парке имени 30-летия Победы оформляют в муниципальную собственность. Сейчас завершается регистрация права собственности. В нем откроют муниципальный центр дополнительного образования, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Также глава города добавил, что дети в нем смогут заниматься разными увлечениями бесплатно. В центре допобразования планируется создать технопарк, научные классы, лаборатории, интерактивные музеи и многое другое.

- Уверен, мы в короткие сроки сможем создать самый крутой центр дополнительного образования и современный парк отдыха, заключил Первышов.