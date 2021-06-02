В УФАС Кубани назначили нового руководителя

Людмила Литовченко Фото: УФАС по Краснодарскому краю

В Управлении Федеральной антимонопольной службы Кубани кадровые перестановки. На место Олега Тихенького назначили Людмилу Литовченко. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Тихенький руководил работой УФАС с 2018 года. Причины кадровых перестановок неизвестны.

Новый директор ведомства имеет юридическое образование, работает в антимонопольных органах с 2000-х годов, была начальником контроля закупок, а с августа 2012 года стала начальником одного из отделов УФАС.

Литовченко имеет чин советника государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.