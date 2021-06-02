На Черноморском побережье ухудшилась ситуация с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. На Кубани наблюдаются «качели» заболеваемости, но каждый день фиксируют меньше 100 случаев. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 2 июня за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 98 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Динской район. Здесь выявили 19 и по восемь заболевших соответственно. По шесть человек с коронавирусом выявили в Анапе, Кореновском и Староминском районах, по пять - в Туапсинском и Брюховецком. Четыре – в Кавказском районе.

- По три новых пациента в Выселковском, Ейском, Крыловском и Лабинском районах. По два человека заболели в Геленджике и Армавире, Калининском, Северском и Павловском районах. Единичные случаи зафиксированы в Курганинском, Красноармейском, Ленинградском, Тихорецком, Тбилисском, Щербиновском, Гулькевичском, Крымском и Белоглинском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Стоит отметить, ситуация с коронавирусом на Черноморском побережье ухудшилась. Так, например, за прошлую неделю в Анапе было официально подтверждено 56 случаев заражения этой инфекцией, что на 30 случаев больше, чем неделей ранее.

В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в настоящее время находятся 45 человек, еще 3 – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.