В Темрюкском районе откроется летний маршрут «Винные дороги Боспорского царства»

На побережье откроют сразу несколько тематических площадок Фото: София ФОМЕНКО

5 июня в поселке Сенной Темрюкского района откроется летний сезон маршрутов «Винные дороги Боспорского царства». В нем 14 представителей городов и поселков Юга России поделятся с гостями новым прочтением античного наследия. С 12:00 до 18:00 на площадке будут работать сразу несколько зон.

Организаторы презентуют новый логотип музея-заповедника «Фанагория»; проведут выставку товаров, посвященных виноделию; покажут мк по рисованию картин вином, ткачеству и работе с природными материалами; познакомят с античной кухней и покажут интерактивные площадки.

Вход на винное мероприятие Юга России свободный.