Городскую усадьбу купца Мареева в Армавире признали памятником архитектуры

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Армавире стало на один памятник архитектуры больше. Здесь усадьбу по улице Дзержинского включили в реестр объектов культурного наследия. Это случилось после историко-культурной экспертизы, благодаря которой установили и имя бывшего владельца – купца Феофана Мареева.

- Армавир признали историческим поселением регионального значения. Включение усадьбы в реестр важно не только для отдельного здания, но и для сохранения целостного облика города, - сказал вице-губернатор Кубани Сергей Болдин.

Двухэтажная усадьба XX века построена в традициях эклектики с элементами модерна, а также одноэтажного – в традициях эклектики с преобладанием классицизма и «русского стиля». Сейчас здесь находится аграрно-технологический техникум и анатомический музей.