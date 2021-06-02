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Происшествия2 июня 2021 13:35

В Новороссийске эвакуировали шесть детских садов из-за ложного минирования

Информация об угрозе взрыва не подтвердилась
София ФОМЕНКО
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Фото: "ЧП Новороссийск"

Фото: "ЧП Новороссийск"

Утром 2 июня неизвестные сообщили сразу в несколько детских садов Новороссийска об угрозе минирования. Информацию об этом опубликовали в соцсетях города, затем ее подтвердили и в администрации.

- Да, действительно, утром 2 мая на официальные сайты шести детских садов поступили сообщения с угрозой взрыва. Согласно инструкции, сразу же были привлечены все службы и проведена проверка учреждений, - рассказывает начальник управления образования Новороссийска Елены Середа.

В итоге данные о минировании детских садов не подтвердились.