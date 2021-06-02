В Кавказском районе мотоциклист врезался в пенсионера за рулем

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась 1 июня на улице Ленина в станице Кавказской. По предварительным данным, 44-летний мужчина за рулем мотоцикла Shineray выехал на встречку и врезался в автомобиль Toyota Corolla. За рулем иномарки был 74-летний мужчина, он в ДТП не пострадал.

- В результате аварии с травмами госпитализировали водителя мотоцикла, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.