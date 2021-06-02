Суд избрал меру пресечения Андрею Пивоварову в Краснодаре

Первомайский районный суд Краснодара

Первомайский районный суд Краснодара избрал меру пресечения экс-главе «Открытой России» Андрею Пивоварову. Его заключили под стражу на два месяца для рассмотрения уголовного дела по статье «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации».

- Из материалов дела следует, что фигурант неоднократно участвовал в деятельности иностранной организации, деятельность которой на территории России признали нежелательной, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Пивоваров будет находиться под стражей до 31 июля включительно.