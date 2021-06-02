Делегация Кубани принимает участие в ПМЭФ-2021

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

2 июня в Санкт-Петербурге началось главное деловое событие страны ПМЭФ-2021. Форум проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» и будет идти до 5 июня. Краснодарский край представил свою экспозицию на 1600 квадратов. Цель прибытия – инвестиционные соглашения в курортной отрасли на 70 миллиардов рублей.

- Ключевая тема участия в форуме Кубани – развитие экспортных возможностей региона. Презентационные материалы сфокусированы на трех ключевых направлениях: это экспорт промышленных товаров, продукции АПК и туристических услуг, - сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Кроме того, ряд соглашений ожидают и в промышленном секторе.

Краснодарский край организовал большую презентационную площадку на площади в 1600 квадратов – инвестиционный ресторан, витрина с кубанской продукцией, концеренц-зал и переговорные комнаты. Всего здесь ожидают принять около десяти официальных мероприятий.