В Новороссийске за взяточничество под суд отправится надзиратель тюрьмы

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Следственный отдел города Новороссийска завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего начальника регионального ФКУ СИЗО-3 УФСИН. Его обвиняют в двух эпизодах взяточничества.

В феврале 2021 года начальник узнал, что его подчиненному предложили хорошую взятку за то, чтобы доставить одному из заключенных продукты (из запрещенного списка) и телефон. Он согласился, но в сам момент передачи взятки, мужчину схватили сотрудники ФСБ.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела в отношении фигуранта и 34-летнего мужчины направлены в суд, - заключили в СУ СК России по Краснодарскому краю.