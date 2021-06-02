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Общество2 июня 2021 16:26

В Новороссийске за взяточничество под суд отправится надзиратель тюрьмы

Он согласился взять деньги за улучшение условий для одного из заключенных
София ФОМЕНКО
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Фото: архив

Фото: архив

Следственный отдел города Новороссийска завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего начальника регионального ФКУ СИЗО-3 УФСИН. Его обвиняют в двух эпизодах взяточничества.

В феврале 2021 года начальник узнал, что его подчиненному предложили хорошую взятку за то, чтобы доставить одному из заключенных продукты (из запрещенного списка) и телефон. Он согласился, но в сам момент передачи взятки, мужчину схватили сотрудники ФСБ.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела в отношении фигуранта и 34-летнего мужчины направлены в суд, - заключили в СУ СК России по Краснодарскому краю.