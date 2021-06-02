В Туапсинском районе в ДТП на встречке погиб водитель иномарки

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Авария случилась 2 июня около 13:30 на трассе Майкоп-Туапсе. Там 37-летний водитель автомобиля Toyota Vitz на большой скорости вылетел на встречку и врезался в машину Hyundai Creta.

- Виновник скончался на месте еще до приезда скорой помощи. 35-летняя женщина за рулем Hyundai и ее девятилетний сын получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: соцсети

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.