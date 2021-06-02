Сбер на Кубани и в Адыгее выдал 30 млрд рублей ипотеки на новостройки

Средний размер займа в Адыгее составил 1,6 млн рублей, в Краснодарском крае – 2,1 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

С апреля 2020 года в рамках программы «Господдержка 2020» Сбер выдал жителям Краснодарского края и республики Адыгея 14 тысяч кредитов на новостройки на общую сумму порядка 30 млрд рублей. Средний размер займа в Адыгее составил 1,6 млн рублей, в Краснодарском крае – 2,1 млн рублей.

Программа «Господдержка 2020» позволяет покупателям первичного жилья получить сниженную процентную ставку. Стандартная ставка по программе составляет от 6,05% годовых. При первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке с господдержкой в Сбере составит 5,55% годовых. Также действуют программы субсидирования от застройщиков, в рамках которых ипотечная ставка по программе господдержки составляет от 2,55% годовых. Жилые комплексы, в которых действуют такие условия, можно посмотреть на сайте ДомКлик.

Татьяна Сергиенко, управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея:

«В настоящий момент можно решить жилищный вопрос на наиболее выгодных условиях и получить ипотеку со сниженной процентной ставкой в рамках программы господдержки. Воспользоваться льготными условиями можно будет до 1 июля, поэтому мы рекомендуем всем жителям Кубани и Адыгеи не упускать возможность сэкономить на процентной ставке».

Время одобрения заявки на ипотеку в Сбербанке составляет 2 минуты – в два раза быстрее, чем в 2020 году. Сокращение времени на рассмотрение заявок стало возможным благодаря обработке документов искусственным интеллектом в режиме реального времени и переходу к оформлению ипотеки в онлайн.

В Краснодарском крае и республике Адыгея 77% заемщиков оформляют сделки по покупке недвижимости в ипотеку через дистанционные каналы обслуживания Сбера. Подать заявку и получить одобрение можно на сайте Сбербанка или ДомКлик, отправить сделку на регистрацию в Росреестр - с помощью сервиса электронной регистрации. Сервис безопасных расчетов обеспечивает выполнение обязательств продавцом и покупателем, гарантируя перечисление денег продавцу только после регистрации сделки, при этом посещение банка не требуется.