На Кубани в 2021 году снимут 16 фильмов

Съемки фильма "Рашн Юг"

На территории Краснодарского края сейчас снимают 16 кинофильмов. Об этом рассказали в рамках ПМЭФ-2021 года в панельной сессии «Кинокластеры и кинопроизводство – точка роста. Тактика и стратегические изменения».

– Для обширной поддержки производителей кино в прошлом году создали кинокомиссия Кубани. Она прозрачно и бесплатно оказывает поддержку проектам на всех стадиях производства. Запущен портал kinokray.ru, где можно увидеть 200 кинолокаций края, оценить опыт уже реализованных проектов и узнать всю информацию о мерах поддержки индустрии, - рассказал вице-губернатор Кубани Александр Рупель на форуме.

Отметим, что сейчас на законодательном уровне кинокомпании могут получить до 20% компенсации затрат при съемках на территории Краснодарского края.