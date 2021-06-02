Фото: sochi.ru.

В Сочи построят отель стоимостью более 3,6 млрд рублей. Соответствующее соглашение заключено в рамках ПМЭФ-21. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Проект предусматривает строительство гостиничного комплекса шале на 20 домов.

– Новый комплекс с большой СПА-зоной позволит в большей мере удовлетворить потребности гостей и жителей курорта, которые увлекаются горнолыжным спортом и экотуризмом, – прокомментировал вице-губернатор края Александр Руппель.

Гостиницу с участием итальянских специалистов возведут в поселке Эсто-Садок в Красной Поляне в течение трех лет.

– С каждым годом повышается спрос туристов на экологичный отдых в горах Сочи. Поэтому важно продолжать планомерное развитие горного кластера, – прокомментировал глава города Сочи Алексей Копайгородский.