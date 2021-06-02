Полмиллиона жителей Кубани сделали прививку от COVID-19

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2 июня вице-губернатор Анна Минькова обсудила на совещании с заместителями глав муниципалитетов уровень заболеваемости коронавирусом. Она еще раз напомнила о том, как важен коллективный иммунитет, которого можно добиться только если хотя бы 60% населения сделают прививку.

- В приоритете люди старше 60 лет. Они наиболее тяжело переносят заболевание. Также в зоне риска находятся представители соцзащиты, учителя, воспитатели, с началом курортного сезона – сотрудники сферы обслуживания, - отметила вице-губернатор.

На встрече подвели статистику. Сейчас около 570 тысяч жителей региона привиты, привезено 648 тысяч тонн вакцины. В ближайшее время в край привезут еще 150 тысяч доз.