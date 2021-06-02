Фото: instagram.com/sukko_hotel

На Кубани археологи нашли древний сосуд для хранения продуктов – пифос. Он был обнаружен в поселке Варваровка под Анапой. Об этом сообщили специалисты компании «Археоспас».

Фото: instagram.com/sukko_hotel

- Примерный возраст находки - 6-10 век, - считают ученые.

Фото: instagram.com/sukko_hotel

Они уточнили, что пифос мог быть размером с человека и более. В таком сосуде в старину хранили зерно, вино или оливковое масло.

Фото: instagram.com/sukko_hotel

- Замечательные ребята-археологи, сейчас проживают в нашем гостевом доме, и нам посчастливилось увидеть это чудо своими глазами, - рассказали в гостевом доме и выложили снимки находки на своей странице в Instagram.