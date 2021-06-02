Фото: архив КП

В Сочи горел дом с мансардой. В огне никто не пострадал. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 20:09 диспетчеру Сочинского Пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании на улице Транспортная. В 20:10 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

В 20:16 по прибытию к месту первых подразделений было установлено, что горит одноэтажного здания с мансардой.

В 20:18 пожар был локализован, в 20:19 - ликвидировано открытое горение.

- Пострадавших нет, к тушению пожара от МЧС России привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.