В Анапе плавни обрабатывают от комаров с вертолета и дронов

Фото: anapa-official.ru

От комаров в Анапе избавляются с помощь вертолета. С МИ-2 специалистами управления ЖКХ обрабатывают плавни.

- От насекомых обработка ведется на территориях Анапского и Витязевского лиманов, также на территориях населенных пунктов Песчанный, Пятихатки, Уташ и Благовещенская, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Вертолет распыляет раствор «Бактицид» на расстоянии 10-15 метров над землей. Также в обработке территорий от комаров задействованы дроны. Мероприятия будут проводить еще две недели.

- Раствор будут распылять над плавнями до середины июня, - добавили в мэрии.