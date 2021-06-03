Огонь Летних юнармейских игр засиял над «Орленком»

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Во Всероссийском детском центре 2 июня стартовали Летние юнармейские игры. В торжественной церемонии зажжения огня состязаний приняли участие дети из 35 регионов России.

На смену приехали 120 детей в возрасте 12-16 лет. Все они – участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Поприветствовать ребят и пожелать им удачи в проекте пришли начальник управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Игорь Сергиенко, начальник отдела по обеспечению детско-юношеского отдыха и оздоровления Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ксения Салахутдинова, директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

«Три года назад, 5 июня 2018 года, Всероссийский детский центр «Орлёнок» и движение «ЮНАРМИЯ» подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках и появился проект «Летние юнармейские игры», который не только прививает детям любовь к спорту и здоровому образу жизни, но и воспитывает в них сильных, волевых и целеустремлённых граждан нашей страны. Уверен, что эта смена будет для вас насыщенной новыми знаниями, яркими эмоциями и положительными впечатлениями», – обратился к орлятам Игорь Сергиенко.

Летние юнармейские игры проходят в палаточном лагере «Орлёнка» – «Юнармеец». Перед открытием смены здесь развернулась выставка военной техники, которую организовала 7-я гвардейская десантно-штурмовая (горная) дивизия города-героя Новороссийска. Ребята могли увидеть боевые десантные машины нового поколения, бинокли ночного видения, различные виды современного вооружения, а также показательные выступления военнослужащих.

«В ходе летних юнармейских игр дети расширяют военно-прикладные знания и умения, стремятся к физическому совершенствованию, учатся взаимодействовать в команде. Радостно от того, что смена становится традиционной и мы зажигаем огонь юнармейских игр уже во второй раз», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

На линейке орлята познакомились со специалистами смены: мастерами спорта, призёрами и победителями чемпионатов России, которые войдут в судейскую коллегию соревнований. Также ребята приняли участие в церемонии зажжения огня юнармейских игр. Факел с пламенем состязаний пронёс борец греко-римского стиля, шестикратный чемпион России, чемпион Олимпийских игр Вартерес Самургашев.

Летние юнармейские игры в «Орлёнке» продлятся три недели. За это время дети примут участие в занятиях по строевой, огневой, тактической, медицинской подготовке, посетят уроки гражданственности, побывают в школе инициатив и школе юных корреспондентов.

Главным событием проекта станут масштабные спортивные соревнования в четырёх видах спорта: легкая атлетика, плавание, мини-футбол, настольный теннис. Они пройдут 17 июня. Юнармейцы будут соревноваться в командах, победители и призёры состязаний будут награждены грамотами, медалями и кубками.

Программа «Летние юнармейские игры» реализуется с 30 мая по 19 июня 2021 года. Её организаторами выступают: Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», ВДЦ «Орлёнок».