На Кубани с начала года охрана Минтранса задержала больше 1200 нарушителей

Фото: пресс-служба УВО минтранса России.

В Краснодарском крае с начала года охрана Минтранса задержала 1258 нарушителей. На трассах при досмотре машин найдено 4 запрещенных предмета, в их числе - травматическое оружие и патроны.

- Больше 200 человек задержаны после того, как пытались пронести материальные ценности и проникнуть на охраняемые территории без разрешительных документов, уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского филиала «УВО Минтранса России». - Задержанные переданы службам безопасности объектов.

А еще 264 человека за невыполнение законных требований сотрудников охраны Минтранса попали в отдел полиции, где с ними и проводили дальнейшие разбирательства.

- Группы быстрого реагирования 41 раз выезжали на места ДТП для оказания необходимой помощи участникам происшествий, - добавляет директор Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России Вячеслав Бурый.

Сейчас ведомство готовится к наплыву туристов. Сотрудники следят за безопасностью в аэропортах, на вокзалах, в морских портах и на дорогах.