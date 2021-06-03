Владимир Путин поддержал обновление состава “Единой России”

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Президент провел встречу с руководителями ЕР и победителями предварительного голосования. Он отметил, что «Единая Россия» – единственная политсила в стране, которая отбирает кандидатов на основании мнения избирателей.

«[Партия] не уходит от прямого, честного разговора с людьми. Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но для постоянного развития партии, привлечения в ее ряды как можно большего числа сторонников, единомышленников, молодых людей», – подчеркнул Путин.

Напомним, 30 мая завершились самые масштабные в политической истории Российской Федерации праймериз, объединившие около 12 млн избирателей. Они выбирали кандидатов, которые будут представлять партию на думских выборах в сентябре 2021 года, пишет nashgorod.ru.

Сообщается, что рекордным было и число кандидатов, участвовавших в предварительном голосовании, – свыше 5500 человек на выборы в Госдуму и более 14 000 - на все уровни. При этом более 30% из них никогда прежде не занимались политикой.

Лидер ЕР Дмитрий Медведев рассказал, что после того, как Владимир Путин поддержал идею привлечения в политику волонтеров, на предварительное голосование записалось рекордное число общественников и представителей волонтерских организаций. Фактически каждый третий участник праймериз был из их числа.

Привлечение общественников помогло взглянуть на политические инициативы с точки зрения простых россиян. Так, глава Российского союза сельской молодежи, победитель предварительного голосования партии в Мордовии Юлия Оглоблина сообщила, что люди боятся затягивания внедрения закона о бесплатном доведении газа до их домовладений. А председатель «Совета Матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая отметила поддержку идеи о едином федеральном статусе многодетных семей и расширении программы маткапитала.

По словам Владимира Путина, предложения, выдвинутые людьми во время предварительного голосования, – это основа для дальнейшей работы победителей праймериз в политике. Это именно те проблемы, с которыми рядовые россияне сталкиваются ежедневно.

Как сообщает сайт er.ru, предложения победителей праймериз станут частью предвыборной программы «Единой России», как и положения из Послания Президента Федеральному собранию. Программу утвердят на партийном съезде, который состоится 19 июня в Москве.