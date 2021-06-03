На Кубани к началу учебного года отремонтируют 450 школ

К 1 августу в школы доставят всю необходимую литературу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае к 1 сентября 2021 года отремонтируют 450 школ. Подготовку к новому учебному году обсудили на совещании с заместителями глав муниципалитетов по соцвопросам под председательством вице-губернатора Анны Миньковой.

- В наших планах разные виды ремонтных работ в 450 школах. Мы проведем капремонты, заменим кровлю и окна, а после завершения у нас останется время, чтобы подготовиться к началу учебы. Поэтому прошу всех проводить конкурсные процедуры заранее, - сказала вице-губернатор.

С 12 июля министерство образования региона начнет оценивать готовность зданий к новому учебному году. Проверки закончат к началу августа. К этому времени должны быть готовы и все учебники.