На Кубани за сутки подтвердили 96 новых случаев заболевания коронавирусом

Тем временем с начала пандемии свыше 43 тысяч человек выздоровели и отправились домой Фото: София ФОМЕНКО

В Краснодарском крае на 3 июня зафиксировали 96 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди инфицированных 42 мужчины, 54 женщины и еще двое детей. Возраст заболевших – от четырех до 88 лет.

В краевом центре нашли 19 больных коронавирусом, в Сочи – 14, а в Новороссийске – семь. В остальных районах заболеваемость низкая – от четырех до единичных случаев.

Отметим, что с начала пандемии на Кубани заболели 48717 человек, в том числе и 3057 детей. При этом показатель заболеваемости на сто тысяч человек – 857,1. Сейчас свыше 43 тысяч пациентов уже выздоровели и отправились домой.