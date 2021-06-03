В Новороссийске осудили беглого адвоката с помощником за вымогательство в 350 тысяч

Фото: архив

Октябрьский суд окончил рассмотрение уголовного дела в отношении адвоката краевой палаты и его помощника. Их обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.

Согласно приговору, весной 2020 года подсудимые пообещали своему знакомому помочь ему стать адвокатом. За хорошую оценку на экзамене они попросили 350 тысяч рублей. Знакомый возмутился и пошел к правоохранителям, однако поймать преступника сразу они не смогли. Адвокат скрылся. Задержать злоумышленника смогли только в октябре, затем начался суд.

- Суд признал подозреваемых виновными. Адвоката приговорили к лишению свободы на 3 года и 11 месяцев и лишили права заниматься правовой деятельностью на 2 с половиной года. Его помощника приговорили на 3 года и 6 месяцев условно и лишили права заниматься адвокатской деятельностью на два года, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Пока приговор в законную силу не вступил.