Трансферная стоимость вратаря ФК «Краснодар» снизилась до 14 млн евро

Фото: инстаграм Матвея Сафонова

Трансферная стоимость вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова снизилась до 14 миллионов евро. Еще на 1 миллион подешевел Вандерсон. Купить игрока в свою команду теперь стоит девять миллионов евро. До восьми миллионов упала стоимость Тонни Вильена, Юрия Газинского до четырех, Сергея Петрова до 3,5, Классона до десяти. Дешевле всех обойдется Реми Кабелла (с девяти до двух миллионов), а также Шапи Сулейманов ( с шести до двух миллионов).

В общем основной состав ФК «Краснодара» упал в цене. При этом внезапный рост трансферной стоимости наблюдается у вратаря ФК «Краснодар-2» Станислава Агкацева (с 400 до 450 тысяч евро).