В «Сириусе» пройдет серия концертов симфонического оркестра

Фото: организаторы концертов

В Сочи вовсю идет музыкальный фестиваль Ансамбля имени Игоря Моисеева. 7, 9 и 10 июня запланированы новые концерты от выдающихся композиторов XIX века. В составе оркестра – солисты-музыканты Санкт-Петербургского Дома музыки и скрипач Павел Милюков.

- В течение трех дней в Парке науки и искусства будут выступать лучшие из лучших - юные таланты «Сириуса», которые только начинают свой творческий путь, профессиональные участники оркестра и солисты Санкт-Петербургского Дома музыки, - рассказывают организаторы.

Кроме того, на сцену выйдет знаменитый скрипач-виртуоз Павел Милюков - большой друг «Сириуса», который не только радует своими невероятными выступлениями сочинскую публику, но также находит время делиться собственными знаниями с учениками Образовательного центра.

Каждый из трех концертов – уникальный опыт для музыкантов и возможность для зрителей зарядиться энергией нового поколения – будущего русской и мировой культуры

7 июня в «Концертах для молодежи» будет представлен классический репертуар - Бетховен, Брамс, Чайковский, Малер и Шостакович. Это музыка разных эпох и стилей, ретроспектива мировой музыкальной истории.

9 июня гостей «Музыкальной сборной России» ждет Концерт №3 Бетховена и проникновенная Симфония №7 ля мажор от Бетховена. Она очень полюбилась публике за свою легкость звучания, насквозь пронизанное танцевальными ритмами.

10 июня откроется концерт «Академия классики», посвященный великим Людмигу ван Бетховену, Феликсу Мендельсону и Рихарду Штраусу.

Концерты начнутся в 19:30. Билеты можно приобрести на сайте сочинского «Сириуса».