Переговоры в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре к концу 2021 года построят первую очередь промпарка одного крупного интернет-магазина. Об этом стало известно 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

- Кластер легкой промышленности – важный проект для всей краснодарской агломерации. Он положительно повлияет на развитие экономики региона, а в перспективе даст жителям около 15 тысяч рабочих мест, стабильную зарплату и уверенность в завтрашнем дне. У нас уже есть спрос, около двадцати швейных производств хотят стать резидентами, - сказал на встрече с представителем компании губернатор края Вениамин Кондратьев.

Промышленный парк построят на 65 гектарах. Участок иностранной компании Кубань отдала без торгов. Кроме того, компания и все резиденты смогут рассчитывать на льготную поддержку по налогам.