Орлята вошли в промышленную элиту будущего

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

В «Орлёнке» стартовала программа «Профильные техноотряды: промышленная элита – 2035». Её участниками стали победители и призёры чемпионатов WorldSkills Russia.

В рамках программы во Всероссийском детском центре собрались будущие профессионалы промышленной сферы – 266 мальчишек и девчонок из 33 регионов страны. Это участники, призёры и победители региональных, национальных, международных чемпионатов WorldSkills Russia и WorldSkills Russia Juniors, имеющие успехи в инженерно-конструкторских и исследовательских проектах, которые связаны с развитием промышленности или малого и среднего бизнеса в России.

«В «Орлёнке» действительно собрались представители будущей промышленной элиты. Эти дети уже сейчас во многих знаниях и навыках опережают представителей различных рабочих отраслей, их профессиональный потенциал, безусловно, высок и является залогом прогресса отечественной промышленности. В ходе смены школьники пробуют себя в создании серьёзных проектов, обретают новые умения, общаются со специалистами изучаемых отраслей – всё это вклад в выбор жизненного пути каждого из ребят», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Участвуя в программе, школьники приобретают практические инженерно-технические навыки и пробуют свои силы в разных компетенциях: интернет-маркетинге, рекрутинге, инженерном дизайне «CAD», электромонтаже, фармацевтике, лабораторном химическом анализе, производственной сборке изделий авиационной техники, аддитивном производстве, промышленной робототехнике, эксплуатации беспилотных авиационных систем. Орлята презентуют передовые компетенции сверстникам на фестивале SkillsDays, который будет реализован в рамках смены.

Кроме того, мальчишки и девчонки разрабатывают научно-исследовательские, инфраструктурные и инженерные проекты, знакомятся с современным рынком труда и актуальными рабочими профессиями, а также с чемпионатными линейками движения WorldSkills Russia. В ходе программы ребята перенимают опыт лучших: орлят ждёт встреча с участниками национальной сборной WorldSkills. Также ребята посетят тематические лекции от индустриальных партнёров программы и пообщаются с руководителями корпораций, заинтересованных в подготовке будущих профессионалов.

Работать по выбранным направлениям будущим профессионалам предстоит в течение всей смены, а в финале освоения программы их ждёт демонстрационный экзамен по методике WorldSkills Russia – успешно пройдя испытания, ребята получат Skills-паспорта и сертификаты участников программы.

Смена «Профильные техноотряды: промышленная элита – 2035» продлится до 19 июня 2021 года. Организаторы программы: ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс», АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке индустриальных партнёров Госкорпорации «Роскосмос», Группы компаний «Р-Фарм», Группы компаний «IEK Group», АО «Выксунский металлургический завод», Компании FANUC, АО «Вертолеты России», ПАО «ОАК»; ВДЦ «Орлёнок».