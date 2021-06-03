Фото: пресс-служба ФГБУ "Юг Спорт"

В Сочи стартовал первый Всероссийский женский турнир по мини-футболу «Матч добра». Он проходит в рамках Специальной Олимпиады России – благотворительной организации, которая помогает людям с ментальными нарушениями.

Со 2 по 7 июня за награды будут бороться девушки из Владимирской области, Краснодарского края, Ленинградской, Омской, Свердловской областей и Санкт-Петербурга.

– Открытие первого Всероссийского женского турнира по мини-футболу прошло в олимпийской столице. В течение четырех дней мы будем наблюдать за красивым женским футболом на футбольных полях ФГБУ «Юг Спорт». Здесь тренируются футбольные команды сборной России, надеемся, что спортивный дух профессиональных спортсменов поможет и спортсменкам, – сказал директор департамента спорта и физической культуры Сочи Анатолий Мирошников.

Финальная игра и церемония закрытия пройдет в воскресенье, 6 июня. Всего в турнире поучаствуют сто спортсменок.