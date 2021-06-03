Энергетики добились сноса недостроенных зданий в охранной зоне ЛЭП

Фото предоставлено "Россети Кубань"

Угроза жизни дольщиков устранена после обращения специалистов Сочинского филиала компании «Россети Кубань» в суд. Энергетики потребовали застройщика ЖК «Курортный» вынести два незавершенных строительством капитальных объекта площадью около 1000 кв. м из охранной зоны высоковольтной ЛЭП.

Строительные работы на территории ЖК «Курортный» начались в 2014 году. Тогда жилой комплекс стал одним из самых проблемных объектов долевого строительства в Сочи. Проводя работы по строительству, застройщик нарушил не только градостроительные нормы, но и требования электробезопасности, разместив два дома под проводом действующей высоковольтной линии 110 кВ и забетонировав доступ к магистральной кабельной линии 10 кВ.

Несогласованные с энергетиками действия строителей едва не привели к появлению жилых домов под проводом с напряжением. После выявления нарушений энергетики направили застройщику требования об их устранении, которые были проигнорированы, после чего специалисты обратились в арбитражный суд. Тем не менее, нарушивший требования законодательства застройщик не исполнил решение суда и объявил себя банкротом. Снос строительного объекта под контролем судебных приставов был выполнен привлеченной администрацией города Сочи строительной компанией.

Запрет на любой вид строительных работ отражен в «Правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160, боковые границы охранных зон вдоль высоковольтных линий составляют от 10-ти до 25-ти метров в зависимости от класса напряжения.

Энергетики напоминают, что соблюдение правил электробезопасности – гарантия безопасности жизнедеятельности.