Губернатор Кубани объяснил высокие цены на отдых на Черноморском побережье

Законодательно на Кубани будут давать больше возможностей отельерам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объясняет высокие цены на отдых в регионе слабой конкуренцией. По его словам, спрос на пятизвездочные отели превышает предложение, поэтому как только получится сделать наоборот, цены снизятся. Об этом он рассказал журналистам РИА Новостей.

- Должны признать, что цена на отдых в крае очень высокая. Убежден, что никаким административным ресурсом остановить рост цен нельзя, только конкуренция остановит, - отметил губернатор.

Также Кондратьев сказал, что для развития конкуренции нужно улучшать сферу санаторно-курортного отдыха. На это направлен и законопроект, запрещающий строить дома ближе чем на 500 метров к морю, а также возводить частные постройки на землях, которые предназначены для сельского хозяйства.