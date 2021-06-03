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Дом. Семья3 июня 2021 16:58

Губернатор Кубани объяснил высокие цены на отдых на Черноморском побережье

Он сказал, что рост цен может остановить только конкуренция
София ФОМЕНКО
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Законодательно на Кубани будут давать больше возможностей отельерам

Законодательно на Кубани будут давать больше возможностей отельерам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объясняет высокие цены на отдых в регионе слабой конкуренцией. По его словам, спрос на пятизвездочные отели превышает предложение, поэтому как только получится сделать наоборот, цены снизятся. Об этом он рассказал журналистам РИА Новостей.

- Должны признать, что цена на отдых в крае очень высокая. Убежден, что никаким административным ресурсом остановить рост цен нельзя, только конкуренция остановит, - отметил губернатор.

Также Кондратьев сказал, что для развития конкуренции нужно улучшать сферу санаторно-курортного отдыха. На это направлен и законопроект, запрещающий строить дома ближе чем на 500 метров к морю, а также возводить частные постройки на землях, которые предназначены для сельского хозяйства.