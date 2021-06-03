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Происшествия3 июня 2021 17:08

В Сочи пьяный водитель без прав «влетел» в бетонную стену

Его госпитализировали
София ФОМЕНКО
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась ночью 2 июня на автодороге Джубга-Сочи. По предварительным данным, там 34-летний мужчина за рулем «Дэу Нексия» без прав выехал на встречку на большой скорости, а затем столкнулся с бетонной стеной.

- У водителя иномарки имелись признаки опьянения. Сотрудниками Госавтоинспекции было предложено ему пройти освидетельствование, однако мужчина отказался, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

27-летнего парня госпитализировали. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.