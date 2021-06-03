Мэр Анапы на ПМЭФ подписал соглашение о создании на курорте инфраструктуры для триатлона

Фото: администрация Анапы

Мэр Анапы на ПМЭФ подписал соглашение о создании инфраструктуры для триатлона на курорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации Анапы.

- На Петербургском международном экономическом форуме нашим первым соглашением стал договор о намерениях сотрудничества в сфере развития и популяризации олимпийского вида спорта «триатлон» на территории Анапы, - сообщает администрация курорта.

Мэр Анапы Василий Швец договорился о намерениях с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу. Так на курорте планируют создать необходимую инфраструктуру для развития этого вида спорта.

- Анапа идеально подходит для занятий триатлоном, - сказала на форуме Ксения Шойгу. - Здесь можно проводить тренировки на свежем воздухе практически круглый год.

Василий Швец же заявил, что новое направление повысит туристическую привлекательность.