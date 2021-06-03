Афипский НПЗ обновят за 46 миллионов рублей

Афипский НПЗ

На обновление Афипского нефтеперерабатывающего завода направят более 46 миллиардов рублей. Это даст возможность довести чистоту нефтепродуктов до 75%. Такое соглашение подписали в рамках ПМЭФ-2021.

Напомним, что в мае 2021 года объединили Афипский и Краснодарский НПЗ. Реорганизация заводов оптимизирует затраты, поднимет маржинальность и увеличит объемы.

- Объединение сохранит рабочие места и в целом усилит НПЗ. Инвестируем 46 миллионов рублей в модернизацию, и эти деньги улучшат качество работ. Нам нужно переходить от сырьевого производства к переработке и получать продукцию с высокой добавленной стоимостью в итоге, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По подсчетам специалистов, такая модернизация увеличит долю производства нефтепродуктов с 57 до 75 процентов. Также на предприятии планируют установить передовые очистные сооружения.