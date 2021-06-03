Семь парней устроили мощный разбой в Краснодаре и в конце угнали Bentley Continental

Разбой сроком в год закончился домашним арестом. Парни ждут свой приговор

Заместитель прокурора Кубани утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи парней из Дагестана. Их обвиняют сразу в нескольких статьях от грабежа до хулиганства.

По версии следствия, банда орудовала в городе с 28 марта 2019 года до 13 мая 2020 года. Сначала они предоставили фиктивные документы в ООО МКК «Лига денег» и взяли у компании 40 тысяч рублей, затем открыто украли двести тысяч у незнакомых девушек на улице. После чего напали с травматом на мужчину, которого они без основания заподозрили в торговле наркотиками и похитили деньги и у него.

После всего они открыто угнали автомобиль Bentley Continental за 2 250 000 рублей.

Мужчин задержали, но свой характер они не скрывали и во время дознания. Главарь банды стал угрожать убийством и надругательствами во время опознаний его лица. Сейчас все задержанные до объявления приговора находятся под домашним арестом. Им грозит от 6 до 12 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.