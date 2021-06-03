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Общество3 июня 2021 17:52

На Кубани появится первый в стране селекционно-генетический центр для коров

Его строительство начнут в 2022 году
София ФОМЕНКО
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Центр появится в Павловском районе

Центр появится в Павловском районе

Губернатор Кубани и гендиректор «Кубанского селекционно-генетического центра» Антон Толстопятов подписали соглашение о строительстве центра для крупного рогатого скота. Это случилось на экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге.

- За последние годы мы вырастили большое поголовье скота. В прошлом году мы добились того, что с каждой коровы удой стал равен 9 тонн молока. Но этот результат пока не дает нам конкурировать с иностранными коллегами. Планируем, что новый селекционный центр даст мощный фундамент молочной отрасли и позволить выводить собственную селекцию, а не закупать поголовье в других странах, - отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Селекционный центр построят в Павловском районе. Там будет содержаться 1,2 тысяча коров.