На Кубани появится первый в стране селекционно-генетический центр для коров

Центр появится в Павловском районе

Губернатор Кубани и гендиректор «Кубанского селекционно-генетического центра» Антон Толстопятов подписали соглашение о строительстве центра для крупного рогатого скота. Это случилось на экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге.

- За последние годы мы вырастили большое поголовье скота. В прошлом году мы добились того, что с каждой коровы удой стал равен 9 тонн молока. Но этот результат пока не дает нам конкурировать с иностранными коллегами. Планируем, что новый селекционный центр даст мощный фундамент молочной отрасли и позволить выводить собственную селекцию, а не закупать поголовье в других странах, - отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Селекционный центр построят в Павловском районе. Там будет содержаться 1,2 тысяча коров.