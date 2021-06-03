Фото: krd.ru

Стадион КубГУ обновили и открыли для посещения горожанами. Об этом стало известно после встречи мэра Краснодара Евгения Первышова и ректора заведения Михаила Астапова.

Свободный доступ на стадион будет обеспечен для всех желающих ежедневно с 16:30 до 22:00. В распоряжении горожан будут беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта, зона уличных тренажеров и полосы препятствий.

Отмечается, что на арене была целиком заменена система освещения. После завершения занятий на стадионе останется приглушенное освещение, которое не будет мешать жителям ближайших домов.

Также на стадионе полностью поменяли систему освещения. Теперь после 22:00 будет оставаться приглушенное дежурное освещение. Это важный момент для жителей окрестных домов.